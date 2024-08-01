وسام أبو علي ينفرد بالصدارة.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - وسام أبو علي

للمباراة الثانية على التوالي، سجل وسام أبو علي هدفا من ركلة حرة مباشرة، هذه المرة أمام البنك الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وكان وسام قد سجل ركلة حرة أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية المؤجلة من الجولة الـ 19.

وسام فض الاشتباك مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي ارتقى للصدارة المشتركة بهدفيه في شباك الإسماعيلي، في فوز البلدية 4-2.

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والآن يتقدم وسام على أشرف وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، ولكل منهما 14 هدفا.

ويتبقى لوسام 5 مباريات مع الأهلي بعد مواجهة البنك، ضد المقاولون العرب وسموحة وزد و إنبي ومودرن سبورت.

ويملك ماييلي 3 مباريات مع بيراميدز، ضد زد والداخلية وطلائع الجيش.

فيما يتبقى لحسام أشرف مباراتين ضد الجونة والزمالك.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1= وسام أبو علي (الأهلي) - 15 هدفا

2= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

2= حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف

7= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

10= شادي حسين (زد) - 9 أهداف

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