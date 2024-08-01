لا يتوقف.. وسام أبو علي يسجل من ركلة ثابتة مجددا ويتقدم لـ الأهلي ضد البنك

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 21:20

كتب : إسلام أحمد

وسام أبو علي - الأهلي

افتتح وسام أبو علي أهداف الأهلي في مواجهة البنك ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة في مباراة بدأت في التاسعة مساءً.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر رائع من وسام أبو علي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 9.

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وسجل وسام أبو علي للمباراة الثانية على التوالي هدفا من ركلة حرة مباشرة بعدما سجل من قبل ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل وسام أبو علي هدفين من أصل 3 ركلات حرة مباشرة نفذها مع الأهلي في الدوري المصري.

ويعد وسام أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم متفوقا على 10 لاعبين أخرين سجلوا من ركلات ثابتة.

ورفع الدولي الفلسطيني رصيده لـ 15 هدفا في 17 مباراة انفرد خلالها بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

وواصل وسام تألقه في آخر 10 مباريات مع الأهلي في الدوري سجل 11 هدفا وصنع 2.

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