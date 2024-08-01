تشكيل المصري – عودة باهر المحمدي ضد سموحة
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 20:27
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لملاقاة سموحة مساء اليوم الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 32 من الدوري المصري.
وشهد التشكيل عودة باهر المحمدي له عقب غيابه عن المباراة الماضية ضد الأهلي بسبب وفاة والده.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود جاد
في الدفاع: كريم العراقي- محمد دبش- باهر المحمدي- عمرو سعداوي
في الوسط الدفاعي: أمادو باه- محمود حمادة
في الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم- حسين فيصل- صلاح محسن
في الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويحتل المصر المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ52 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.
أما سموحة فيأتي في المركز الثامن بـ45 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.
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