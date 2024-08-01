ميكالي: هذه خطة مصر لمفاجأة الجميع.. والنني يقارع الأفضل في العالم

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي اعتقاده أن الفريق قادر على تحقيق ميدالية بعد تأهله لدور الثمانية.

وقال ميكالي في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "الفوز يمنحنا الثقة خصوصا أمام فريق جيد مثل إسبانيا، فهو أحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وأضاف "في بطولة مجمعة قصيرة مثل هذه، من المهم للغاية ألا تتلقى الأهداف. نظمنا نفسنا كفريق ينتظر الفرصة للهجوم المرتد بشراسة لأن لدينا الكثير من اللاعبين المناسبين لهذه الطريقة، ونتمنى مواصلة اللعب هكذا".

أخبار متعلقة:
مران مصر الأولمبي - مشاركة جميع اللاعبين قبل لقاء باراجواي بركات: أعرف لاعبي المنتخب الأولمبي جيدا وأثق بقدراتهم.. وطبيعي أن تكون الفرحة كبيرة مدير المنتخب الأولمبي: النني قدوة للاعبين.. وزيزو إضافة قوية لنا أولمبياد باريس - تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبي حتى النهائي

وأوضح "تماما مثل أولمبياد ريو 2016 حين فزت مع البرازيل بالميدالية الذهبية ولم يدخل شباكنا سوى هدف واحد وكان في المباراة النهائية، نتمنى أن يكون هدف إسبانيا هو الوحيد الذي نتلقاه حتى نهاية البطولة".

وتابع "نحترم كل الفرق ولكننا كنا نحلم بهذه اللحظة لوقت طويل. قضينا عامين نستعد بهدف مفاجأة الجميع ودخول التاريخ، مثلما حدث في ريو حيث كانت ميدالية البرازيل الأولى".

وواصل "نريد فعل الشيء ذاته مع مصر. لدينا احترام كبير للجميع، ولكننا سنقدم كل ما نملك لضمان فوزنا".

وعن محمد النني قال: "لقد لعب كثيرا في مركز الوسط (8) ولكنه ليس مركزه الأفضل. إنه واحد من أفضل لاعبي الوسط الذين رأيتهم في حياتي. لقد أظهر أن قدراته في بناء اللعب والرؤية تقارع الأفضل في اللعبة".

وأكمل "إنه لم يفاجئني في البطولة بل توقعت ما رأيته فهو لاعب مذهل".

واختتم "أود شكر اللاعبين على جهدهم والتزامهم. لقد فهموا خطة اللعب تماما ويظهرون ذلك في الملعب. المدربون يأتون بالأفكار الجيدة، ولكن اللاعبون هم من يجب أن يقوموا بالعمل كله على الملعب".

وتأهل منتخب مصر بصدارة المجموعة الثالثة ليواجه باراجواي وصيف المجموعة الرابعة.

وجمعت مصر 7 نقاط بالتعادل مع جمهورية الدومينيكان 0-0، ثم الفوز على أوزبكستان 1-0 وإسبانيا 2-1.

روجيرو ميكالي أولمبياد باريس منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
أولمبياد باريس – ملاكمة.. عبد الرحمن عرابي يهاجم الحكم الجزائري: سبب خسارتي مران مصر الأولمبي - مشاركة جميع اللاعبين قبل لقاء باراجواي أولمبياد باريس - سيدات سلاح الشيش ينهين منافسات الفرق في المركز الثامن أولمبياد باريس - إيمان خليف: أتمنى تحقيق فوزا ثانيا لأحصل على ميدالية أولمبياد باريس - بعد الخسارة من خليف.. كاريني: لم أتلق لكمة مثل هذه من قبل أولمبياد باريس - بعد الجدل.. الجزائرية إيمان خليف تتأهل بعد 46 ثانية وسط اعتراضات إيطالية أولمبياد باريس – دعاء الغباشي: التنظيم غير جيد.. مروة عبد الهادي: لست معجبة بمنع فرنسا للحجاب أولمبياد باريس - شفيونتك تودع منافسات التنس من نصف النهائي
أخر الأخبار
تقرير: منتخب مصر ضمن المرشحين للمشاركة في الكأس الذهبية 2025 دقيقة | أمريكا
وسام أبو علي ينفرد بالصدارة.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري 14 دقيقة | الدوري المصري
لا يتوقف.. وسام أبو علي يسجل من ركلة ثابتة مجددا ويتقدم لـ الأهلي ضد البنك 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) المصري.. محاولات مستمرة 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) البنك.. جووول وساااام 44 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – عودة باهر المحمدي ضد سموحة ساعة | الدوري المصري
ميكالي: هذه خطة مصر لمفاجأة الجميع.. والنني يقارع الأفضل في العالم ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ملاكمة.. عبد الرحمن عرابي يهاجم الحكم الجزائري: سبب خسارتي ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني