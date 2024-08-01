ميكالي: هذه خطة مصر لمفاجأة الجميع.. والنني يقارع الأفضل في العالم

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي اعتقاده أن الفريق قادر على تحقيق ميدالية بعد تأهله لدور الثمانية.

وقال ميكالي في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "الفوز يمنحنا الثقة خصوصا أمام فريق جيد مثل إسبانيا، فهو أحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وأضاف "في بطولة مجمعة قصيرة مثل هذه، من المهم للغاية ألا تتلقى الأهداف. نظمنا نفسنا كفريق ينتظر الفرصة للهجوم المرتد بشراسة لأن لدينا الكثير من اللاعبين المناسبين لهذه الطريقة، ونتمنى مواصلة اللعب هكذا".

وأوضح "تماما مثل أولمبياد ريو 2016 حين فزت مع البرازيل بالميدالية الذهبية ولم يدخل شباكنا سوى هدف واحد وكان في المباراة النهائية، نتمنى أن يكون هدف إسبانيا هو الوحيد الذي نتلقاه حتى نهاية البطولة".

وتابع "نحترم كل الفرق ولكننا كنا نحلم بهذه اللحظة لوقت طويل. قضينا عامين نستعد بهدف مفاجأة الجميع ودخول التاريخ، مثلما حدث في ريو حيث كانت ميدالية البرازيل الأولى".

وواصل "نريد فعل الشيء ذاته مع مصر. لدينا احترام كبير للجميع، ولكننا سنقدم كل ما نملك لضمان فوزنا".

وعن محمد النني قال: "لقد لعب كثيرا في مركز الوسط (8) ولكنه ليس مركزه الأفضل. إنه واحد من أفضل لاعبي الوسط الذين رأيتهم في حياتي. لقد أظهر أن قدراته في بناء اللعب والرؤية تقارع الأفضل في اللعبة".

وأكمل "إنه لم يفاجئني في البطولة بل توقعت ما رأيته فهو لاعب مذهل".

واختتم "أود شكر اللاعبين على جهدهم والتزامهم. لقد فهموا خطة اللعب تماما ويظهرون ذلك في الملعب. المدربون يأتون بالأفكار الجيدة، ولكن اللاعبون هم من يجب أن يقوموا بالعمل كله على الملعب".

وتأهل منتخب مصر بصدارة المجموعة الثالثة ليواجه باراجواي وصيف المجموعة الرابعة.

وجمعت مصر 7 نقاط بالتعادل مع جمهورية الدومينيكان 0-0، ثم الفوز على أوزبكستان 1-0 وإسبانيا 2-1.