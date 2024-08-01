أولمبياد باريس – ملاكمة.. عبد الرحمن عرابي يهاجم الحكم الجزائري: سبب خسارتي
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 20:13
كتب : FilGoal
هاجم الملاكم المصري عبد الرحمن عرابي الحكم الجزائري الذي أدار مباراته ضد ألاهفيرديف لاعب أذربيجان في أولمبياد باريس 2024.
وكان عبد الرحمن عربي ودع البطولة من ثمن النهائي في وزن تحت 80 كجم.
وكان عرابي متفوقا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 من نتائج الحكام.
بينما حسم لاعب أذربيجان الجولتين الثانية والثالثة ليكون إجمالي النقاط في صالحه.
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وكتب عبد الرحمن عرابي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "احنا العرب بنكره بعض إلا من رحم ربي".
وأكمل "لما يكون الحكم العربي الجزائري هو سبب خسارتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه وضد ملاكمي العرب كلهم في الدورة".
وأتم "شقى وتعب 25 سنة، ربنا يعوض عليا".
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