صراع البقاء - المقاولون يضع نفسه في ورطة جديدة.. والإسماعيلي يدفع ثمن حماية آمال البلدية

تلقى المقاولون ضربة أخرى في محاولات البقاء، بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 بعد الفوز الذي أنعش الآمال أمام الزمالك.

قبلها حقق بلدية المحلة فوزا طال انتظاره على الإسماعيلي بنتيجة 4-2، بينما انتزع فاركو نقطة ثمينة من بيراميدز بالتعادل 2-2.

طلائع الجيش ترك هذا المعترك رسميا دون اللجوء لأي حسابات من أي نوع، بالفوز على الداخلية 1-0، بينما يتبقى أمامنا البنك الأهلي الأقرب للنجاة حسابيا والذي يلاقي الأهلي في هذه الجولة الليلة، والجونة الذي يليه ويخرج لملاقاة الزمالك غدا.

تذكير سريع بكيفية تحديد المراكز في حال تساوي فريقين بعدد النقاط وفقا للائحة الدوري:

1- المواجهات المباشرة

2- فارق الأهداف داخل المواجهات المباشرة (لا يحتسب الهدف الخارجي بهدفين)

3- فارق الأهداف الإجمالي في الدوري

4- عدد الأهداف المسجلة

5- مباراة أو مباريات فاصلة

أما في حالة تساوي أكثر من فريقين (3 أو أكثر):

يتم احتساب المباريات بينهم (وكأن المسابقة بينهم فقط) ثم تطبق الشروط السابقة بالترتيب.

الوضع الحالي

فاركو في المركز الخامس عشر آخر مراكز النجاة برصيد 31 نقطة من 32 مباراة، وفارق الأهداف -11.

أما بلدية المحلة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة من 32 مباراة، وفارق الأهداف -33 كأسوأ فارق وأضعف دفاع في الدوري (تلقى 61 هدفا).

الحد الأقصى لنقاط البلدية هو 33 نقطة، والمواجهات المباشرة التي تفصل في حال التساوي بالنقاط شهدت التساوي بين البلدية وفاركو (بفوز لكل فريق)، ما يعني أن تحقيق فاركو لنقطتين أو أكثر في آخر جولتين ينهي أمل البلدية تماما.

ولكن.. هذا لا يعني أن فاركو في أمان بمجرد إتمام ذلك.

المعضلة لا تزال تكمن في المقاولون العرب صاحب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة من 31 مباراة، أي لعب مباراة أقل من فاركو والبلدية.

بكلمات أخرى، حتى لو حقق فاركو أقل من نقطتين في آخر مباراتين، سينبغي على المقاولون ألا يحقق 9 نقاط في آخر 3 مواجهات (العلامة الكاملة) لينجو البلدية، كل ذلك بشرط أن يفوز البلدية بآخر مباراتين في جميع الأحوال، وذلك لأن الميزة الوحيدة التي يملكها بلدية المحلة هنا تفوقه في المواجهات المباشرة على المقاولون.

الداخلية هبط رسميا في المركز الأخير برصيد 19 نقطة من 32 مباراة.

أما بالعودة للمقاولون تحديدا، فإن مجرد امتلاك الفريق لأكبر عدد من النقاط المتاحة لا يتركه في وضع جيد بالضرورة، فبينما حطم التوقعات وانتزع فوزه الوحيد في الجولات الأخيرة أمام الزمالك، إلا أن مباراته المؤجلة الإضافية التي تمنحه الأفضلية على بقية المنافسين، ستكون أمام الأهلي متصدر المسابقة.

المباريات المتبقية للفرق الأقرب لبؤرة الهبوط:

فاركو: البنك الأهلي - إنبي

بلدية المحلة: الجونة - الزمالك

المقاولون: الأهلي - الإسماعيلي - الجونة

من أيضا يمكنه أن يكون مهددا؟

الحد الأقصى لنقاط بلدية المحلة هو 33 نقطة كما ذكرنا، والحد الأقصى للمقاولون هو 34 نقطة.

على الورق، البنك الأهلي (34 نقطة) في المركز الثاني عشر أفلت رسميا بتفوقه على المقاولون في المواجهات المباشرة، وبالتالي لن يهبط حتى إذا خسر مبارياته الـ 3 المتبقية.

المعضلة تبدأ من المركز الثالث عشر الذي يحتله الجونة برصيد 33 نقطة (حد بلدية المحلة الأقصى بالفعل وأقل من حد المقاولون بنقطة)، وهنا تكمن المتعة.. الجونة سيلاقي الزمالك يوم 2 أغسطس، إن فاز بالطبع سيخرج من كل هذه الحسابات، وإن تعادل سيبتعد عن طائلة البلدية رسميا، أما إن خسر، فسيصبح في مرمى الفريقين خلال سعيهما للنجاة، وسيواجههما تباعا في آخر جولتين، حيث سيلعب ضد البلدية في الجولة الـ 33، ثم ضد المقاولون في الجولة الأخيرة.

الجونة هزم البلدية 2-1 في الدور الأول، وخسر أمام المقاولون 2-1 في الدور الأول، وفرصته في النجاة إن خسر المباراتين ووصل لنقطة التساوي مع بلدية المحلة، هي أن يخسر أمام البلدية بفارق هدف فقط لا أكثر، حينها سيحتكمان لفارق الأهداف (إن لم يكن هناك فريق ثالث يتساوى معهما)، وفارق الأهداف عنصر سيخسره بلدية المحلة أمام أي فريق في الدوري.

الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط، الأولى أمام المقاولون والأخيرة أمام سموحة. الدراويش سمحوا لموقفهم بالتأزم بعد هذه الخسارة أمام البلدية، حين كان يمكنهم الإجهاز على آمال البلدية.

والآن يحتاج الإسماعيلي لـ نقطتين حتى ينأى بنفسه عن هذه المأساة، بكلمات أخرى، يكفيه القضاء على أمل المقاولون نهائيا في الجولة 33.

أما فاركو الخامس عشر، فيحتاج لنقطتين لضمان أمانه من بلدية المحلة كما أوضحنا، و3 نقاط قد تكفي لضمان أمانه من جانب المقاولون أيضا، حيث تعادلا في المواجهات المباشرة، وفارق الأهداف يميل لكفة فاركو (-11 مقابل -20 لذئاب الجبل)، وما لم يعوض المقاولون فارق الأهداف التسعة خلال 3 انتصارات متتالية محتملة في النهاية، سيظل فاركو في أمان.

الترتيب الحالي:

13- الجونة: 33 نقطة من 31 مباراة

14- الإسماعيلي: 32 نقطة من 32 مباراة

15- فاركو: 31 نقطة من 32 مباراة

16- بلدية المحلة: 27 نقطة من 32 مباراة

17- المقاولون العرب: 25 نقطة من 31 مباراة

18- الداخلية: 19 نقطة من 32 مباراة