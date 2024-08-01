تشكيل البنك - أنور يقود الهجوم ضد الأهلي.. وبامبو وجريندو على الدكة

يبدأ التوجولي ياو أنور في هجوم البنك الأهلي لمواجهة الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

ويظهر سعيدو سيمبوري في الدفاع بجوار محمد عبد الغني، ويتواجد محمد عبد اللطيف "جريندو" وكريم بامبو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: إسحاق يعقوب - سعيدو سيمبوري - محمد عبد الغني – عاصم صلاح

الوسط: محمد بسيوني – سيرجي أكا – أحمد النادري

الهجوم: أحمد مدبولي – ياو أنور - محمد هلال

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: محمود صابر – موسى فراوي

الوسط: محمود سيد – أحمد ربيع – عماد فتحي – محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: محمود قاعود – كريم بامبو

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.