تشكيل البنك - أنور يقود الهجوم ضد الأهلي.. وبامبو وجريندو على الدكة

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

يبدأ التوجولي ياو أنور في هجوم البنك الأهلي لمواجهة الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

ويظهر سعيدو سيمبوري في الدفاع بجوار محمد عبد الغني، ويتواجد محمد عبد اللطيف "جريندو" وكريم بامبو على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: إسحاق يعقوب - سعيدو سيمبوري - محمد عبد الغني – عاصم صلاح

الوسط: محمد بسيوني – سيرجي أكا – أحمد النادري

الهجوم: أحمد مدبولي – ياو أنور - محمد هلال

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: محمود صابر – موسى فراوي

الوسط: محمود سيد – أحمد ربيع – عماد فتحي – محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: محمود قاعود – كريم بامبو

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

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