المقاولون العرب يحافظ على آماله في البقاء بتعادل مع سيراميكا كليوباترا

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل المقاولون العرب محاولة الإبقاء على آماله في الاستمرار وسط الكبار بالدوري المصري لموسم آخر بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.

وتقدم سيراميكا بهدف جون إيبوكا فيما سجل جواكيم أوجيرا هدف ذئاب الجبل.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب لـ 25 نقطة في المركز الـ 17 من 31 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

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ويبتعد ذئاب الجبل عن المركز الخامس عشر الذي يحتله فاركو بفارق 6 نقاط والذي يمتلك 31 نقطة من 32 مباراة.

فيما أصبح رصيد سيراميكا كليوباترا 45 نقطة في المركز السابع من 32 مباراة.

وصف المباراة

جاء أول تهديد في الدقيقة 24 عن طريق أحمد القرموطي بتسديدة علت العارضة.

وبعد دقيقتين سجل محمد سالم هدفا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورغم محاولات ذئاب الجبل، سجل جون إيبوكا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا برأسية قوية بعد عرضية القرموطي، غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 42.

شوط أول انتهى بتقدم الضيوف.

وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني أرسل محمد سالم كرة عرضية تسلمها جواكيم أوجيرا وسدد كرة قوية في شباك محمد بسام مدركا التعادل.

وفي الدقيقة 55 مرت رأسية محمد سالم أعلى العارضة.

وكاد أحمد الشيمي أن يتقدم لذئاب الجبل لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام في الدقيقة 58.

سيطر لاعبو المقاولون على الكرة بحثا عن هدف التقدم والفوز لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 90+1 سدد مروان عثمان كرة قوية تصدى لها محمود أبو السعود بثبات، لتنتهي المباراة بالتعادل.

المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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