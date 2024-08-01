المقاولون العرب يحافظ على آماله في البقاء بتعادل مع سيراميكا كليوباترا

واصل المقاولون العرب محاولة الإبقاء على آماله في الاستمرار وسط الكبار بالدوري المصري لموسم آخر بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.

وتقدم سيراميكا بهدف جون إيبوكا فيما سجل جواكيم أوجيرا هدف ذئاب الجبل.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب لـ 25 نقطة في المركز الـ 17 من 31 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

ويبتعد ذئاب الجبل عن المركز الخامس عشر الذي يحتله فاركو بفارق 6 نقاط والذي يمتلك 31 نقطة من 32 مباراة.

فيما أصبح رصيد سيراميكا كليوباترا 45 نقطة في المركز السابع من 32 مباراة.

وصف المباراة

جاء أول تهديد في الدقيقة 24 عن طريق أحمد القرموطي بتسديدة علت العارضة.

وبعد دقيقتين سجل محمد سالم هدفا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورغم محاولات ذئاب الجبل، سجل جون إيبوكا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا برأسية قوية بعد عرضية القرموطي، غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 42.

جون إيبوكا يتقدم بالهدف الأول لسيراميكا في شباك المقاولون من ضربة رأسية رائعة🔥🔥 pic.twitter.com/2q6QP22y8I — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 1, 2024

شوط أول انتهى بتقدم الضيوف.

وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني أرسل محمد سالم كرة عرضية تسلمها جواكيم أوجيرا وسدد كرة قوية في شباك محمد بسام مدركا التعادل.

المقاولون العرب يعود سريعا مع بداية الشوط الثاني ويتعادل مع سيراميكا⚽🔥 pic.twitter.com/3lX43XMj2s — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 1, 2024

وفي الدقيقة 55 مرت رأسية محمد سالم أعلى العارضة.

وكاد أحمد الشيمي أن يتقدم لذئاب الجبل لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام في الدقيقة 58.

سيطر لاعبو المقاولون على الكرة بحثا عن هدف التقدم والفوز لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 90+1 سدد مروان عثمان كرة قوية تصدى لها محمود أبو السعود بثبات، لتنتهي المباراة بالتعادل.