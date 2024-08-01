تشكيل الأهلي - ياسر إبراهيم أساسي في الدفاع ضد البنك.. وعبد القادر على الدكة

يبدأ ياسر إبراهيم أساسيا في الدفاع بجوار رامي ربيعة في هجوم الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

ويغيب محمد عبد المنعم وبيرسي تاو عن قائمة الأهلي في اللقاء.

ويتواجد أحمد عبد القادر على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن المباريات مؤخرا.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - حسين الشحات

على مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال عبد الواحد – أحمد عابدين

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – كريم وليد – محمد عبد الله

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

🔴 يجلس على مقاعد البدلاء 🦅 pic.twitter.com/cDuct4iTu1 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 1, 2024

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.