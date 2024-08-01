بروكسي يطالب المصري بنسبته في بيع حسام جريشة

طالب نادي بروكسي نظيره المصري بالحصول على نسبته من إعادة بيع لاعبه حسام جريشة إلى غزل المحلة.

وانتقل حسام جريشة من المصري إلى غزل المحلة بواقع 4 ملايين جنيه.

وبناء على التعاقد فإن بروكسي يحق له الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع جريشة إلى غزل المحلة.

وانتقل جريشة من بروكسي للمصري في يناير من عام 2023 وأعير اللاعب لنادي سموحة الموسم الجاري قبل أن ينتقل لغزل المحلة نهائيا.

ولعب جريشة 10 مباريات بقميص سموحة حتى الآن خلال فترة الإعارة.

ولعب جريشة بقميص المصري 14 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويستعد حاليا فريق بروكسي بقيادة المدير الفني محمد حامد لدوري المحترفين.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.