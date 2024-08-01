حوار - أنشيلوتي: لدينا فريق مخيف.. وفينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن ناديه يمتلك فريقا مخيفا في ظل وجود العديد من اللاعبين الشباب.

وأجرى أنشيلوتي حوارا مع النيجيري ولاعب تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل عبر بودكاست وتحدث فيه قائلا: "بنينا فريقا جيدا فعندما غادر كريستيانو رونالدو في سنة 2018".

وواصل "تمكنا من شراء لاعبين جيدين مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدي فالفيردي وبعدهم جاء إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وأردا جولر وكيليان مبابي".

وعن توقعه بهوية الفائز بالكرة الذهبية قال: "أعتقد أن فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية".

وأكمل "داني كارفاخال قدم أداء جيدا وفاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وسجل هدفا في النهائي وتوج باليورو مع إسبانيا لكن فيني لاعب موهوب وتوج بالألقاب ذاتها عدا اليوو بالطبع وسجل هدفين ضد بايرن ميونيخ".

وأردف المدرب الإيطالي "جود بيلينجهام قدم أيضا جيدا وتوج بالدوري ودوري أبطال أوروبا، هناك أيضا رودري لاعب مانشستر سيتي هو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وعن فريقه قال ضاحكا: "لدينا فريق مخيف بتواجد فينيسيوس وإندريك وأردا جولر ومبابي وروردريجو وبيلينجهام، علينا تغيير القواعد يجب أن نضع أكثر من 11 لاعبا في الملعب".

وبسؤاله عن إدين هازارد لاعب الفريق الملكي السابق قال: "هازارد لاعب رائع مشكلته كانت الإصابات فقط وواجه صعوبة في المنافسة في التدريبات واللعب".

أما عن جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق: "جاريث بيل أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم هو أسطورة في ريال مدريد".

وبسؤاله عن كيف كان يشرف على تدريب كريستيانو رونالدو قال: "تدريب رونالدو سهل للغاية عندما يكون لديك لاعبا يسجل في كل مباراة يكون الأمر سهلا".

وعن كون علاقته باللاعبين دائما تكون جيدة رد أنشيلوتي ضاحكا "أنا مدرب تكتيكي جيد لا تنسى ذلك أنا مدرب تكتيكي جيد".