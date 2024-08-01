أولمبياد باريس - إيمان خليف: أتمنى تحقيق فوزا ثانيا لأحصل على ميدالية

تأمل الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تحقيق ميدالية في منافسات أولمبياد باريس 2024 رغم الجدل الدائر حول مشاركتها.

وتأهلت إيمان خليف بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني عقب 46 ثانية فقط.

وقالت خليف عقب المباراة: "أولا أشكر الشعب الجزائري كله بعد الفوز الأول، وأتمنى أن أحقق فوزا ثانيا لأحصل على ميدالية، ثم أفكر في الميدالية الذهبية".

وأضافت "أقول للشعب الجزائري إنني أعمل على تقديم أفضل ما أستطيع لإسعاده".

واعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وتحدثت عن شعورها بعدم وجود عدالة.

وكانت خليف قد اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

بينما تواجدها في أولمبياد باريس تسبب في جدل كبير بين مؤيد ومعارض.

ورفضت اللاعبة الإيطالية مصافحة إيمان خليف عقب نهاية المباراة.

ولا تعد هذه هي المشاركة الأولى لإيمان خليف في الأولمبياد إذ تواجدت في نسخة طوكيو 2020.

وتوجد أزمة بين اللجنة الأولمبية الدولية التي تدير مسابقات الملاكمة في الأولمبياد وبين الاتحاد الدولي للعبة، إذ أن الأولى تتهم الثاني بالفساد.

وفي إحدى الفحوصات عادت تلك الخاصة بإيمان تحتوي على كروموسات ذكورة، ما حرمها هي وملاكمة صينية تُدعى لين يو تينج من المشاركة في بطولة العالم.

ولكن اللجنة الأولمبية لم تعتد بتلك الفحوصات وسمحت بمشاركتها طبقا لنتائج الفحوصات التي قدمتها خلال الأشهر الأخيرة قبل المشاركة في أولمبياد باريس.