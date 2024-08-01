أولمبياد باريس - بعد الخسارة من خليف.. كاريني: لم أتلق لكمة مثل هذه من قبل

أوضحت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني إنها "لم تتلق لكمة مثل هذه من قبل" من منافستها للجزائرية إيمان خليف.

وفازت الجزائرية بعدما اعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وتحدثت عن شعورها بعدم وجود عدالة.

وقالت أنجيلا كاريني لوكالة الأنباء الإيطالية: "اعتدت على المعاناة. لم أتلق لكمة مثل هذه من قبل، من المستحيل الاستمرار. أنا لست شخصا لأقول إنها غير قانونية".

وأضافت "دخلت الحلبة للقتال. لكنني لم أعد أشعر بالرغبة في ذلك بعد الدقيقة الأولى. بدأت أشعر بألم شديد في أنفي. لم أستسلم، لكن اللكمة كانت تؤلمني كثيرا، لذا قلت كفى. سأغادر ورأسي مرفوعة".

وتأهلت إيمان خليف بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني عقب 46 ثانية فقط.

وكانت خليف قد اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

بينما تواجدها في أولمبياد باريس تسبب في جدل كبير بين مؤيد ومعارض.

ورفضت اللاعبة الإيطالية مصافحة إيمان خليف عقب نهاية المباراة.

ولا تعد هذه هي المشاركة الأولى لإيمان خليف في الأولمبياد إذ تواجدت في نسخة طوكيو 2020.

وتوجد أزمة بين اللجنة الأولمبية الدولية التي تدير مسابقات الملاكمة في الأولمبياد وبين الاتحاد الدولي للعبة، إذ أن الأولى تتهم الثاني بالفساد.

وفي إحدى الفحوصات عادت تلك الخاصة بإيمان تحتوي على كروموسات ذكورة، ما حرمها هي وملاكمة صينية تُدعى لين يو تينج من المشاركة في بطولة العالم.

ولكن اللجنة الأولمبية لم تعتد بتلك الفحوصات وسمحت بمشاركتها طبقا لنتائج الفحوصات التي قدمتها خلال الأشهر الأخيرة قبل المشاركة في أولمبياد باريس.