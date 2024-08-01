انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) سيراميكا.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 58: رأسية من مدافع المقاولون تمر بجوار القائم.

ق 46: جووول يواكيم أوجيرا يسجل بتسديدة قوية بعد عرضية محمد سالم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول أووول.. رأسية جون إيبوكا تسكن الشباك بعد عرضية القرموطي

ق 28: الفيديو يلغي الهدف

ق 27: جووول أووول، محمد سالم يتقدم لذئاب الجبل

بداية اللقاء