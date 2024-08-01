أولمبياد باريس - بعد الجدل.. الجزائرية إيمان خليف تتأهل بعد 46 ثانية وسط اعتراضات إيطالية
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 17:10
كتب : FilGoal
حسمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تأهلها إلى ربع نهائي منافسات وزن 66 كجم.
وجاءت مشاركة إيمان خليف بعد الكثير من الجدل بسبب مطالبات باستبعادها لعدم استفاء معايير الأهلية الجنسية.
ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر لمشاركة إيمان خليف بصورة طبيعية.
وتأهلت إيمان خليف بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني عقب 46 ثانية فقط.
واعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وتحدثت عن شعورها بعدم وجود عدالة.
وكانت خليف قد اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.
بينما تواجدها في أولمبياد باريس تسبب في جدل كبير بين مؤيد ومعارض.
ورفضت اللاعبة الإيطالية مصافحة إيمان خليف عقب نهاية المباراة.
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