أولمبياد باريس - شفيونتك تودع منافسات التنس من نصف النهائي

ودعت المصنفة الأولى عالميا في التنس البولندية إيغا شفيونتيك أولمبياد باريس 2024 من نصف النهائي.

وخسرت شفيونتيك على يد تشينوين تشينج بنتيجة 6-2 و7-5 لتخرج من نصف النهائي.

وفازت الصينية بالمواجهة خلال ساعة و51 دقيقة.

وتلعب تشينج النهائي ضد الكرواتية دونا فيكيتش أو السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا.

وتأهلت تشينج إلى النهائي في الألعاب الأولمبية لتصبح أول لاعبة آسيوية تصل إلى نهائي فردي السيدات أو الرجال في الأولمبياد.

كما أصبحت أول لاعبة تهزم المصنفة الأولى على العالم في الملاعب الترابية.

وفشلت شفيونتيك في دخول التاريخ بالتتويج في موسم واحد بلقب رولان جاروس وذهبية الأولمبياد، لتكرر إنجاز الألمانية شتيفي جراف عام 1988.

فقد حصدت أسطورة التنس الألمانية لقب رولان جاروس في هذا العام، ثم حققت الذهبية في أولمبياد سول.