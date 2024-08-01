لعب لمنتخب السويد سابقا.. صحيفة إكسبرسن: عمر فرج على بعد خطوات من الأهلي

بات الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي قريبا من الانضمام لفريق الأهلي المصري وفقا للصحافة السويدية.

وحال تمت الصفقة يعتبر ثاني صفقات الأهلي من الدوري السويدي خلال نفس العام بعد ضم وسام أبو علي.

وكشفت صحيفة إكسبرسن السويدية أن عمر فرج على بعد خطوات من الرحيل عن أيك السويدي والانتقال إلى الأهلي المصري.

وأشار التقرير إلى أن فرج كان ضمن اهتمامات أندية بلجيكية وسويسرية لكنه قرر التوقيع لأكبر نادي إفريقي.

وواصل التقرير أن المتبقي فقط لإتمام الصفقة هو خضوع اللاعب للفحص الطبي ثم توقيع العقود بعدما اتفق الطرفان على كل شيء.

وكشف التقرير السويدي أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون كرونة سويدي أي ما يقارب من 1.75 مليون يورو.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وشارك عمر فرج كبديل أمام منتخب لبنان في الوقت بدل من الضائع بدلا من وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحالي.

ولعب فرج مباراتين مع منتخب فلسطين شهر يونيو الماضي ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.

وخاض عمر فرج 13 مباراة بقميص أيك السويدي الموسم الماضي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 2 آخرين.