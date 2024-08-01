سكاي: برشلونة يتوصل لاتفاق مع داني أولمو

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 14:25

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي برشلونة توصل لاتفاق شفوي مع داني أولمو من أجل ضمه هذا الصيف.

الإسباني لفت الأنظار بقوة في بطولة يورو 2024 التي قاد بلاده لتحقيق لقبها قبل أسابيع.

وأوضح التقرير أن برشلونة ولايبزيج في مفاوضات متقدمة من أجل التوصل إلى اتفاق على الصفقة.

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وأضاف تقرير سكاي أن أولمو مستمك بالانضمام إلى برشلونة.

وأفاد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن برشلونة أرسل عرضا جديدا للايبزيج من أجل الدولي الإسباني.

العرض الجديد بقيمة 55 مليون يورو + 7 ملايين كإضافات.

ومن المتوقع أن يتعاقد أولمو مع النادي الكتالوني لمدة ست مواسم، حسب التقارير.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن نادي لايبزيج رفض عرض برشلونة المبدئي من أجل ضم الإسباني داني أولمو.

وأوضح التقرير أن برشلونة قدم العرض قبل بضعة أيام. لكن نادي لايبزيج رفضه.

وأضاف أن المبلغ الإجمالي للصفقة لم يرض طموحات النادي الألماني.

وجذب أولمو بطل يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا اهتمام مانشستر سيتي كذلك.

ولكن أولمو يفضل العودة إلى إسبانيا وبالتحديد برشلونة حيث كان ناشئا قبل أن يترك النادي في عام 2015.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

داني أولمو برشلونة لايبزيج
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