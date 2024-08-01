دورتموند يضم باسكال جروس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الخميس تعاقده مع الألماني باسكال جروس قادما من برايتون.

ووقع جروس على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2026.

ولم يعلن دورتموند قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أن النادي الألماني دفع مبلغ 7 ملايين يورو للنادي الإنجليزي.

وقال جروس في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أتطلع حقا إلى اللعب بقميص دورتموند".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "الانضمام لدورتموند أمر ضخم بالنسبة لي، لأنني كنت من مشجعي الفريق منذ أن كنت طفلا صغيرا".

وانضم جروس لنادي برايتون في 2017.

وشارك الدولي الألماني مع برايتون في 261 مباراة.

وسجل 32 هدفا وصنع 52.

video:1