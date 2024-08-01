دورتموند يضم باسكال جروس

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 13:49

كتب : FilGoal

باسكال جروس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الخميس تعاقده مع الألماني باسكال جروس قادما من برايتون.

ووقع جروس على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2026.

ولم يعلن دورتموند قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أن النادي الألماني دفع مبلغ 7 ملايين يورو للنادي الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
إشبيلية يعلن ضم إيهيناتشو سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح صلاح لا يرحم شباك أرسنال.. ويقود ليفربول لفوز ودي في الظهور الأول لـ إندريك.. ريال مدريد يخسر أول ودياته أمام ميلان

Image

وقال جروس في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أتطلع حقا إلى اللعب بقميص دورتموند".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "الانضمام لدورتموند أمر ضخم بالنسبة لي، لأنني كنت من مشجعي الفريق منذ أن كنت طفلا صغيرا".

Image

وانضم جروس لنادي برايتون في 2017.

وشارك الدولي الألماني مع برايتون في 261 مباراة.

وسجل 32 هدفا وصنع 52.

باسكال جروس برايتون بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
فوت ميركاتو: نيس يفاوض الأهلي لضم محمد عبد المنعم ليكيب: فرصة دوري الأبطال؟ شتوتجارت يراقب مصطفى محمد خبر في الجول - سيراميكا يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد أحمد رمضان مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض لـ وسام أبو علي؟ ندرس كل شيء.. ولكن أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو تقرير دنماركي: وسام أبو علي يجذب اهتمام الأندية السعودية كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع حازم أبو سنة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس – رئيس الأولمبية الدولية يساند إيمان خليف ويرد على اتهامات كونها رجل 19 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رسالة من محمد النني بعد تأهل مصر لنصف النهائي 21 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تعليق من نائل نصار بعد انسحابه من المنافسات ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – سباحة.. انسحاب مروان القماش بسبب الإصابة ساعة | باريس 2024
فوت ميركاتو: نيس يفاوض الأهلي لضم محمد عبد المنعم 2 ساعة | ميركاتو
وزير الرياضة يرد على "لماذا لا تسافر مصر بلاعبين مضمون فوزهم بميدالية أولمبية فقط؟" 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – رغم انسحابها ضد إيمان خليف.. منح مكافأة الفوز بالذهبية للإيطالية كاريني 3 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - هنري: من الصعب التحكم بمنتخب مصر.. ولديهم جودة عالية 3 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 2 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 3 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو