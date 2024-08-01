أنور الغازي ينضم لفريق جديد

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

أنور الغازي

أعلن نادي كارديف سيتي ضم الهولندي أنور الغازي في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع أنور الغازي".

ووقع الغازي على عقد يربطه لمدة موسم واحد مع الفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

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وقال الغازي لموقع ناديه الجديد: "أنا متحمس للغاية. أنا متشوق للعب في هذا النادي الرائع".

وأضاف البالغ من العمر 29 عاما "أشعر وكأنني في بيتي منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا".

قبل أسابيع، أقرت محكمة العمل الألمانية ببطلان فسخ تعاقد نادي ماينز للاعبه أنور الغازي.

وكان النادي الألماني فسخ عقد الغازي في شهر نوفمبر الماضي بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ فسخ عقده في 3 نوفمبر الماضي.

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ماذا حدث؟

نشر أنور الغازي بيانا عن الأحداث في غزة وقال:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

فقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعمه لـ فلسطين.

وفي التحقيق رفض أنور الغازي الاعتذار، وطالب مرة أخرى بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

وقرر الغازي مقاضاة ناديه عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.

وخاض الغازي خمس مباريات مع ماينز صنع خلالهم هدفا وحيدا في الموسم المنقضي.

أنور الغازي كارديف سيتي ماينز
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