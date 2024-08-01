إشبيلية يعلن ضم إيهيناتشو

أعلن نادي إشبيلية ضم النيجيري كيلتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي لصفوف النادي.

ووصل كيليتشي إيهيناتشو إلى إشبيلية لإجراء الكشف الطبي، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وانضم إيهيناتشو للفريق الأندلسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

ووقع النيجيري على عقد يربطه بإشبيلية لمدة موسمين.

وسجل إيهياناتشو 6 أهداف في 26 مباراة في كافة المسابقات، ونجح ناديه في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى إشبيلية لتعويض رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري.

فقد أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس الماضي ضم المغربي يوسف النصيري قادما من إشبيلية.

النصيري مهاجم إشبيلية خضع للكشف الطبي مع فنربخشة واجتازه بنجاح.

وأفاد النادي في بيان: "توصل فنربخشة إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية بشأن انتقال اللاعب".

ووقع المهاجم المغربي على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

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