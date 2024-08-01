بركات: أعرف لاعبي المنتخب الأولمبي جيدا وأثق بقدراتهم.. وطبيعي أن تكون الفرحة كبيرة

أعرب محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأولمبي عن سعادته بالتأهل كمتصدر المجموعة في أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة باراجواي غدا الجمعة في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

وقال محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأولمبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة إسبانيا كانت صعبة خاصة مع ظروف المجموعة وكل الخيارات كانت متاحة حتى بحصد 4 نقاط كان من الوارد الخروج مبكرا".

وتابع "أتعامل مع اللاعبين منذ عامين وأعرفهم جيدا وأن مستواهم يتدرج مع المباريات الكبرى، وما حدث في الأولمبياد تكرر ببطولة إفريقيا بتعادلنا مع النيجر".

وشدد "رغم أنه على الورق النيجر كانت الفريق الأضعف ذلك ما حدث مع الدومينيكان أيضا".

وواصل بركات "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية أمام إسبانيا وسجلنا هدفين والحمد لله صعدنا كأول المجموعة وهذا يُحسب للاعبين".

واختتم تصريحاته "طبيعي أن تكون الفرحة كبيرة بعد الفوز على إسبانيا وكنا نحتاج لتلك الفرحة، تصدرنا مجموعة تضم اسم كبير مثل إسبانيا بجانب أوزبكستان وصيف آسيا".

وتصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.