أولمبياد باريس - حكم لقاء المغرب والأرجنتين المثير للجدل يقود مواجهة مصر وباراجواي

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة طاقم تحكيم سويدي.

ويلعب المنتخب الأولمبي ضد منتخب باراجواي في ربع النهائي يوم الجمعة.

ووقع اختيار لجنة الحكام الخاصة بمسابقة كرة القدم في الأولمبياد على طاقم تحكيم سويدي.

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ويتكون الطاقم التحكيمي من:

حكم ساحة: السويدي جلين نيبرج

المساعد الأول: السويدي ماهبود بيجي

المساعد الثاني: السويدي أندرياس سودركفيست

الحكم الرابع: الكندي درو فيشر

يذكر أن السويدي جلين نيبرج هو الحكم الذي قاد مباراة المغرب والأرجنتين التي شهدت أحداثا لا تتكرر كثيرا.

في البداية احتسب 15 دقيقة كوقت بدل ضائع، بعدها سجل منتخب الأرجنتين هدف التعادل القاتل لتبدأ الجماهير المغربية في اقتحام الملعب.

وظن الجميع أن المباراة انتهت، لكنها توقفت لأكثر من ساعة ونصف قبل إلغاء هدف تعادل الأرجنتين المتأخر بسبب التسلل واستكمال المباراة لمدة 3 دقائق فقط.

ويلتقى الفراعنة أبطال المجموعة الثالثة بمنتخب باراجواي وصيف المجموعة الرابعة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

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