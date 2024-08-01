أولمبياد باريس - منافس مصر.. حل أزمة سفر منتخب باراجواي قبل 24 ساعة

يعاني منتخب باراجواي الأولمبي لكرة القدم من مشكلة السفر إلى مدينة مارسيليا التي تحتضن مواجهة ربع النهائي بين الفريق ومنتخب مصر.

وصعد منتخب مصر إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد تصدر مجموعته بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف أندريس رولون الصحفي الباراجواياني عن مشكلة تواجه منتخب بلاده قائلا: "يعاني منتخب باراجواي من عدم وصوله لمدينة مارسيليا التي تستضيف مواجهة ربع النهائي أمام مصر حتى الآن".

وأوضح "بعد يوم شاق وطويل اضطر المنتخب للجلوس في باريس بسبب إلغاء رحلتين طيران إلى مارسيليا نتيجة سوء التنظيم بدورة الألعاب الأولمبية".

وواصل رولون "تم الاستقرار على سفر فريق باراجواي في تمام الثانية ظهر اليوم الخميس".

وكان منتخب مصر قد قرر السفر بطائرة خاصة على نفقته الخاصة بسبب بُعد المسافة وضيق الوقت.

وكشف سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي أن مسافات السفر كبيرة جدا وانتقل المنتخب 500 كيلو من نانت إلى بوردو لمواجهة إسبانيا.

وتجبر اللجنة المنظمة المنتخبات على السفر بالحافلة، لكن اتحاد كرة القدم المصري وفّر طائرة خاصة للسفر على نفقته الخاصة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بسبع نقاط يليه إسبانيا بست نقاط.

فيما احتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث بنقطتين وأخيرا أوزباكستان رابعا بنقطة وحيدة.

وتعد هذه هي أول مرة يتصدر فيها منتخب مصر مجموعته في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد ومنذ بدء العمل بنظام المجموعات وليس مباريات خروج المغلوب.

ويعد أبرز إنجاز لكرة القدم المصرية هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964.