انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة عمر عصر

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس منافسات هادئة للبعثة المصرية تختتم بمواجهة تاريخية في انتظار عمر عصر بمنافسات تنس الطاولة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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تنس الطاولة

عمر عصر يخسر في ربع النهائي بنتيجة 4-1 ويودع المنافسات.

الشوط الخامس: خسره عمر عصر بنتيجة 11-2.

الشوط الرابع: عمر عصر خسره بنتيجة 14-12.

الشوط الثالث: عمر عصر خسره بنتيجة 14-12.

الشوط الثاني: عمر عصر يفوز بنتيجة 11-6.

الشوط الأول: خسره عمر عصر بنتيجة 11-7.

عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد (10 مساء)

أولمبياد باريس تنس طاولة عمر عصر
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