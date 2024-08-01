انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة عمر عصر

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس منافسات هادئة للبعثة المصرية تختتم بمواجهة تاريخية في انتظار عمر عصر بمنافسات تنس الطاولة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

كرة الطائرة الشاطئية

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يودع من دور المجموعات بعد الخسارة 0-2.

نهاية الشوط الثاني لصالح إسبانيا 21-14

نهاية الشوط الأول لصالح إسبانيا 18-21

انطلاق المباراة

مصر (دعاء الغباشي - مروة مجدي) × إسبانيا - الجولة الثالثة من دور المجموعات

السلاح

منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر منافسات ربع نهائي الفرق بعد هزيمة ثقيلة أمام إيطاليا المصنف الأول عالميا بنتيجة 45-14

انطلاق المباراة

مصر × إيطاليا - ربع نهائي سيدات سلاح الشيش

القوس والسهم

يوسف طلبة يودع منافسات فردي القوس والسهم بعد الخسارة من الألماني فلوريان أونروه بثلاث جولات دون مقابل (6-0) من دور الـ 64

انطلاق المنافسات

يوسف طلبة - دور الـ 64

الشراع

علي بدوي ينهي السباق في المركز 37 من أصل 43، وأنهت خلود السباق في المركز 39 من أصل 43. (طالع التفاصيل)

علي بدوي - سباق الرجال (1:15 ظهرا)

خلود منسي - سباق السيدات (4:35 عصرا)

تنس الطاولة

عمر عصر يخسر في ربع النهائي بنتيجة 4-1 ويودع المنافسات.

الشوط الخامس: خسره عمر عصر بنتيجة 11-2.

الشوط الرابع: عمر عصر خسره بنتيجة 14-12.

الشوط الثالث: عمر عصر خسره بنتيجة 14-12.

الشوط الثاني: عمر عصر يفوز بنتيجة 11-6.

الشوط الأول: خسره عمر عصر بنتيجة 11-7.

عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد (10 مساء)