مواعيد مباريات الخميس 1 أغسطس 2024.. الأهلي للاقتراب أكثر من الدوري
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 09:48
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس 2024 ثلاث مباريات بمسابقة الدوري المصري.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
الدوري المصري
تستأنف مباريات الجولة 32 بثلاثة لقاءات جديدة اليوم الخميس.
ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
بينما في تمام التاسعة يستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي على استاد القاهرة.
ويسعى الأهلي للاقتراب أكثر من لقب الدوري والذي يفصله عنه 7 نقاط فقط.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وأخيرا يلعب سموحة أمام المصري في نفس التوقيت على استاد برج العرب.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
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