أمين عمر يدير مباراة الأهلي والبنك تحكيميا

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 01:45

كتب : FilGoal

أمين عمر

يدير أمين عمر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساء الخميس في استاد القاهرة.

ويعاون عمر كل من يوسف البساطي وإسلام أبو العطا.

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ويتواجد أحمد ناجي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمر الشناوي ويعاونه أحمد صلاح.

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وستكون تلك المباراة رقم 13 لأمين عمر هذا الموسم في الدوري المصري.

وسبق أن أدار مباراة الأهلي ضد زد في الجولة الثامنة وفاز الأهلي بهدف وسام أبو علي.

وأدار مباراتين للبنك الأهلي الأولى انتهت بالتعادل مع الإسماعيلي 2-2 والثانية انتهت بالفوز 4-1 على المقاولون العرب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

الدوري المصري الأهلي البنك الأهلي أمين عمر
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