إبراهيم حسن: نعامل صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني.. وهذا موعد معسكر مصر المقبل

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على أن الجهاز الفني يتابع لاعبي المنتخب الأولمبي حاليا لإمكانية ضم أفراد منه للمنتخب الأول.

وقال حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا جهاز فني يقوم بعمل تقارير خاصة ويتم إرسالها لحسام حسن ونعمل بنظام محدد ونتابع جميع المباريات حتى إذا كانت بنفس التوقيت".

وواصل "من الممكن أن يفرز الدوري وجوه جديدة ولكن ظروف الدوري الطويلة تجعل اللاعب من الممكن أن يغيب لفترة بدون مشاركة أو يلعب فترة طويلة فيشعر بالإجهاد لذلك لا تساعد على ظهور اللاعبين كما أن اللاعب الذي يظهر حاليا يلعب تحت ضغط عصبي شديد لذلك فإن الجو العام لا يساعد على ظهور لاعب باستمرارية كبيرة".

وتابع "هناك لاعبين سيظهرون بكل تأكيد بالنظر إلى المنتخب الأولمبي الذي أبارك له على الفوز، والأجواء في المنتخب الأولمبي تسهل من ظهورهم بشكل جيد بعيدا عن الدوري المصري ومن الوارد تواجد بعض منهم في المنتخب الأول خلال المعسكر المقبل".

وأكمل "اتصلت بمحمد بركات وطلبت منه إخبار لاعبي المنتخب الأولمبي بإننا نتابعهم لأننا سندخل في معسمر يوم 25 أغسطس المقبل استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم".

واستمر "سنبدأ المعسكر يوم 25 أغسطس لأن اللاعبين سيكونوا قد حصلوا على فترة راحة من الدوري ولذلك نريد أن ندخلهم في الأجواء من جديد".

وأضاف "لا أعرف من اختار موعد كأس السوبر في يوم 7 أكتوبر لأن تلك الفترة ستكون داخل الأجندة الدولية، وحدثت مشاورات بيننا اتحاد الكرة وأرى أن المناسب هو إقامة البطولة من يوم 1 ليوم 4 أكتوبر لينضم اللاعبين للمعسكر بعد ذلك مباشرة".

وشدد "يجب أن نضحي ببطولة من البطولات من أجل إعادة مواعيد الموسم المحلي للمواعيد الطبيعية مثل باقي العالم وهذا الأمر حدث من قبل، ويجب أن نرحم اللاعبين من الضغط البدني".

و"لما لا نذهب بعيدا مع حسام حسن؟ لقد حققنا ذلك من قبل مع محمود الجوهري وكل الإنجازات المصرية كانت تحت قيادة المدرب المصري".

وعن علاقة الجهاز الفني بمحمد صلاح قال: "علاقتنا بمحمد صلاح مثل باقي اللاعبين والشيء الوحيد الذي ربطنا به هو طلبنا انضمامه للزمالك ولم نتواصل معه حتى طوال تلك الفترة، وبعد تعاملنا معه وجدناه لاعب ذكي ومحترف وعقليته مختلفة ولكنه قريب جدا من اللاعبين وشخصيته تعطي الكثير للمجموعة ويساعدهم ويحتوي اللاعبين الجدد ويقود الترحيب بهم لكي لا يشعروا بالرهبة أو الخوف وعقليته وفكره مختلفين تماما عن اللاعبين في مصر، ولم نتناقش في الأمور التي روج لها الإعلام".

وأضاف "نتعامل مع صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني ونتناقش معه لأنه لاعب ذكي ويفهم كثيرا ونتشارك الآراء".

وأتم "محمد النني لا يحتاج إلى رسالة خاصة هو لاعب كبير وقائد ويساعد المنتخب الأولمبي وبعد اختيار القائمة السابقة اتصلت به وأخبرته إن عدم وجوده في المعسكر لا يعني ابتعاده للأبد ولكننا نختار اللاعب الجاهز خلال تلك الفترة فقط".

ويلعب منتخب مصر خلال شهر سبتمبر ضد كاب فيردي وبوتسوانا في افتتاحية مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

ويتأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من كل مجموعة لكأس أمم إفريقيا 2025.