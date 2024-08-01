أولمبياد باريس - بدون نظارات مخصصة أو سدادادت للأذن.. لاعب تركي يحصل على فضية الرماية

توج يوسف ديكيتش بالميدالية الفضية لمنافسات الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 10 متر زوجي مختلط.

ولأول مرة تحقق تركيا في منافسات الرماية عبر تاريخها بفضل الثنائي يوسف ديكيتش وشفال إيليدا تارهان.

حصول ديكيتش على الميدالية ليس هو الأهم في القصة ولكن الأهم هو خوضه المنافسات بدون ارتداء نظارة مخصصة كباقي اللاعبين أو حتى سدادات للأذن للحماية من الأصوات المرتفعة للسلاح.

ديكيتش صاحب الـ 51 عاما هو أكبر لاعب يحصل على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

ميدالية ديكيتش هي الثانية لتركيا خلال أولمبياد باريس حتى الآن بعد الحصول على برونزية في وقت سابق.

ويتميز ديكيتش بإطلاق النار بيد واحدة في جيبه.

وشارك ديكيتش في الأولمبياد للمرة الخامسة على التوالي، دون أن يحصل على أي ميدالية في المنافسات السابقة.

وتحتل البعثة التركية المركز 32 في جدول ميداليات أولمبياد باريس حتى الآن.