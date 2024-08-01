أولمبياد باريس - بدون نظارات مخصصة أو سدادادت للأذن.. لاعب تركي يحصل على فضية الرماية

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

يوسف ديكيتش

توج يوسف ديكيتش بالميدالية الفضية لمنافسات الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 10 متر زوجي مختلط.

ولأول مرة تحقق تركيا في منافسات الرماية عبر تاريخها بفضل الثنائي يوسف ديكيتش وشفال إيليدا تارهان.

حصول ديكيتش على الميدالية ليس هو الأهم في القصة ولكن الأهم هو خوضه المنافسات بدون ارتداء نظارة مخصصة كباقي اللاعبين أو حتى سدادات للأذن للحماية من الأصوات المرتفعة للسلاح.

أخبار متعلقة:
بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi | TGRT Haber

ديكيتش صاحب الـ 51 عاما هو أكبر لاعب يحصل على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

ميدالية ديكيتش هي الثانية لتركيا خلال أولمبياد باريس حتى الآن بعد الحصول على برونزية في وقت سابق.

ويتميز ديكيتش بإطلاق النار بيد واحدة في جيبه.

وشارك ديكيتش في الأولمبياد للمرة الخامسة على التوالي، دون أن يحصل على أي ميدالية في المنافسات السابقة.

وتحتل البعثة التركية المركز 32 في جدول ميداليات أولمبياد باريس حتى الآن.

يوسف ديكيتش رماية أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. الدنمارك تتصدر بفوز كبير على الأرجنتين أولمبياد باريس - سيدات كندا يتأهلن لربع النهائي رغم خصم 6 نقاط علي زين: فخور بحزن زملائي على التعادل مع بطل العالم.. ولا سقف لطموحنا أولمبياد باريس - موريجارد يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة ويضرب موعدا ناريا مع عمر عصر أولمبياد باريس - ألكاراز ونادال يودعان منافسات زوجي التنس أولمبياد باريس – فوز مصر الأول يتأجل.. تعادل مزعج لرجال اليد ضد فرنسا
أخر الأخبار
أمين عمر يدير مباراة الأهلي والبنك تحكيميا ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: نعامل صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني.. وهذا موعد معسكر مصر المقبل ساعة | منتخب مصر
عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن النسخة الحالية من كأس مصر ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - بدون نظارات مخصصة أو سدادادت للأذن.. لاعب تركي يحصل على فضية الرماية 2 ساعة | باريس 2024
بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي 2 ساعة | سعودي في الجول
غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني