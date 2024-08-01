بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 00:49
كتب : FilGoal
ألغيت مباراة اتحاد جدة الودية ضد فارينسي البرتغالي والتي تأتي في إطار استعداد الفريقين للموسم المقبل.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 83 بسبب حدوث اشتباك بين لاعبي الفريقين وصل إلى الأيدي وبسببه هاجمت الجماهير البرتغالية الفريق السعودي.
وقرر الحكم بالاتفاق مع الفريقين عدم استكمال المباراة الودية والتي كانت تشير إلى تقدم فارينسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم كريم بنزيمة بالهدف الأول للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من موسى ديابي المنتقل حديثا للفريق.
بعد هدف بنزيمة تمكن فارينسي من تسجيل ثلاثة أهداف وقلب النتيجة لصالحه.
ويدخل اتحاد جدة الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.
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