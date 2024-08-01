أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 00:36
كتب : محمد سمير
تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الخميس مشاركات جديدة للقوس والسهم والسلاح وتنس الطاولة وبداية منافسات الشراع.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وسيكون يوم اليوم الخميس، هو سادس أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.
12 ظهرا (كرة طائرة شاطئية)
مصر × إسبانيا
12:50 ظهرا (السلاح)
مصر × إيطاليا - ربع النهائي
1:06 ظهرا (القوس والسهم)
يوسف طلبة - دور الـ 64
1:15 ظهرا (الشراع)
علي بدوي
4:35 عصرا (الشراع)
خلود منسي
10:00 مساءً (تنس طاولة)
عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد
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