أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. الدنمارك تتصدر بفوز كبير على الأرجنتين

فاز منتخب الدنمارك على الأرجنتين بنتيجة 38-27 في الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.

المباراة أقيمت بالمجموعة الثانية التي يلعب بها منتخب مصر.

الشوط الأول انتهى بتقدم الدنمارك بنتيجة 19-14.

وفي الشوط الثاني نجحت الدنمارك في توسيع الفارق لتنتهي النتيجة بفارق تسعة أهداف.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع فرنس بنتيجة 26-26 في مباراة أقيمت قبل مواجهة الدنمارك.

وبعد نهاية الجولة يكون ترتيب المجموعة الحالي كالتالي:

1- الدنمارك.. 6 نقاط.

2- النرويج.. 6 نقاط.

3- مصر.. 3 نقاط.

4- المجر.. نقطتين.

5- فرنسا.. نقطة واحدة.

6- الأرجنتين.. بدون نقاط.

وسيلعب منتخب الدنمارك في مباراته المقبلة ضد المجر، بينما يلتقي منتخب الأرجنتين مع فرنسا.