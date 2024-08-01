أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. الدنمارك تتصدر بفوز كبير على الأرجنتين
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 00:25
كتب : FilGoal
فاز منتخب الدنمارك على الأرجنتين بنتيجة 38-27 في الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.
المباراة أقيمت بالمجموعة الثانية التي يلعب بها منتخب مصر.
الشوط الأول انتهى بتقدم الدنمارك بنتيجة 19-14.
وفي الشوط الثاني نجحت الدنمارك في توسيع الفارق لتنتهي النتيجة بفارق تسعة أهداف.
وكان منتخب مصر قد تعادل مع فرنس بنتيجة 26-26 في مباراة أقيمت قبل مواجهة الدنمارك.
وبعد نهاية الجولة يكون ترتيب المجموعة الحالي كالتالي:
1- الدنمارك.. 6 نقاط.
2- النرويج.. 6 نقاط.
3- مصر.. 3 نقاط.
4- المجر.. نقطتين.
5- فرنسا.. نقطة واحدة.
6- الأرجنتين.. بدون نقاط.
وسيلعب منتخب الدنمارك في مباراته المقبلة ضد المجر، بينما يلتقي منتخب الأرجنتين مع فرنسا.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - مواجهة وحيدة في التاريخ بين مصر وفرنسا.. وسجل الفراعنة أمام الفرق الأوروبية جميع نتائج منتخب مصر في كرة القدم الأولمبية أولمبياد باريس - منافسة إيمان المقبلة: لا أعتقد أن هذا عادلا.. وسأفعل ما بوسعي للفوز أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة