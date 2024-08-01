أولمبياد باريس - سيدات كندا يتأهلن لربع النهائي رغم خصم 6 نقاط

تأهلت سيدات كندا إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 رغم خصم 6 نقاط من رصيدهن.

وانتصرت سيدات كندا على كولومبيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف هانيسا جيليس.

وتعرضت لكندا لأزمة كبرى في أولمبياد باريس بخصم 6 نقاط من الرصيد بسبب التجسس على تدريبات الخصوم.

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة فمن تبعات هذا القرار تمت إقالة بيف ستيرمان وتغريمها وإيقافها لمدة عام أيضا.

واستفاد منتخب كندا من تحقيقه الانتصار في الـ 3 مباريات ليخطف المركز الثاني بفضل فارق الأهداف عن كولومبيا برصيد 3 نقاط.

وتصدرت فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فيما تذيلت نيوزيلاندا بدون رصيد.

وبذلك اكتمل ممثلي ربع نهائي كرة القدم سيدات في باريس 2024.

بتأهل فرنسا وكندا وأمريكا وألمانيا وإسبانيا واليابان وكولومبيا والبرازيل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لـ 2 من أفضل 3 فرق احتلت المركز الثالث.

وإليكم مباريات ربع نهائي السيدات

فرنسا × البرازيل

كولومبيا × إسبانيا

أمريكا × اليابان

كندا × ألمانيا