بثنائية كاموني.. زد يخطف فوزا قاتلا من مودرن سبورت

حقق زد فوزا مثيرا على مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في الجولة 32 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية زد كل من شادي حسين وديلسون كاموني (2) فيما سجل عبد الكرمي الوادي وأرنولد إيبا هدفا مودن سبورت.

ويعد ذلك الفوز الأول لزد على مودرن سبورت في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، بعدما تعادلا في الدور الأول.

وارتقى زد للمركز الخامس برصيد 47 نقطة من 29 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة ضد الأهلي والزمالك وبيراميدز.

فيما استمر مودرن سبورت رابعا برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

ولن يكسر مودرن سبورت رصيده الأعلى من النقاط في الدوري والذي حققه الموسم الماضي برصيد 57 نقطة.

video:1

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء سدد أرنولد إيبا كرة قوية تصدى لها علي لطفي على مرتين في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 33 كرر إيبا تهديده مرة أخرى وسدد كرة قوية أبعدها علي لطفي مجددا.

وتألق محمد حمدي لرأسية مصطفى زيكو في الدقيقة 39 وأبعدها لركنية.

وجاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 45+1 من ركلة حرة مباشرة سددها شادي حسين وسكنت الشباك رغم محاولة حمدي في التصدي لها.

وبات شادي حسين اللاعب رقم 11 الذي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدوري المصري هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني قلب لاعبو مودرن سبورت الطاولة.

وفي الدقيقة 54 أرسل أحمد عاطف عرضية متقنة أودعها عبد الكبير الوادي في الشباك.

وبعد 5 دقائق وأرسل المغربي بينية أرضية انفرد على إثرها أرنولد إيبا وسدد وسجل في الشباك هدف مودرن فيوتشر الثاني.

وفي الدقيقة 66 شارك ديلسون كاموني بدلا من شادي حسين.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل كاموني هدف التعادل بعدما تابع تسديدة ارتدت من الحارس عقب فرصة مصطفى زيكو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع حوّل الأنجولي عرضية رأفت خليل في الشباك وخطف فوز فريقه القاتل.