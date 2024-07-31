دي مارزيو: روما يتوصل لاتفاق لضم هداف الدوري الإسباني

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

أرتيم دوفبيك - جيرونا ضد إشبيلية

توصل نادي روما لاتفاق مع جيرونا للتعاقد مع لاعبه أرتيم دوفبيك وفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

المدير الرياضي سافر إلى إسبانيا للتفاض مع إدارة جيرونا وتمكن من الوصول لاتفاق نهائي لشراء اللاعب.

وتوصل اللاعب لاتفاق مع روما، سيوقع بمقتضاه عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في يونيو 2029.

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واحتل دوفبيك صدارة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وتفوق دوفبيك على ألكساندر سورلوث مهاجم فياريال بفارق هدف وحيد.

وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

فيما أنهى روما موسمه في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

المهاجم الأوكراني البالغ من العمر 27 عاما، خاض مسيرته المحلي بين فرق شيرك دنيبرو ودنيبرو وإس كي دنيبرو، وخارجها لعب مع زاريا بالتي المولدوفي، وفريقي ميتيلاند وسونديريسكي في الدنمارك.

تجربته الوحيدة في الدوريات الخمسة بدأت مع جيرونا في صيف 2023، وفي موسمه الأول كان هداف الليجا.

أرتيم دوفبيك جيرونا روما الدوري الإيطالي
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