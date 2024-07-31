علي زين: فخور بحزن زملائي على التعادل مع بطل العالم.. ولا سقف لطموحنا

شدد علي زين على أنه يشعر بالفخر بسبب رؤية زملائه وهم يشعرون بالحزن بعد التعادل مع فرنسا بطل العالم.

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع فرنسا بنتيجة 26-26 في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وقال زين عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "نتحسن من مباراة لأخرى وأدائنا أمام فرنسا كان أفضل من المباراتين السابقتين رغم أننا نلعب ضد فرنسا بلاعبيها وجمهورها وعلى أرضهم. وكان يمكننا أن نحقق الفوز إذا تعاملنا بشكل أفضل مع الكرة الأخيرة ورغم ذلك أنا فخور بحزن زملائي على التعادل وضياع الفوز أمام بطل العالم وإن دل على شيء فهذا يدل على طموحنا الكبير الذي ليس له سقف.

وتابع "على كل حال نعلم أن المباراتين المقبلتين هما الأهم لنا لحسم التأهل وتحديد مركزنا في المجموعة".

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في الترتيب.

فيما حصد منتخب فرنسا أول نقطة له في البطولة بعدما خسر مباراتيه السابقتين.

وبذلك التعادل تأجل الانتصار الأول تاريخيا لمصر على فرنسا بعد سبع مواجهات بواقع أربع مباريات في بطولة العالم وثلاثة في الأولمبياد بما فيهم لقاء اليوم.

وفي كل المواجهات السابقة كان الفوز من نصيب فرنسا.

وسيلتقي منتخب مصر مع النرويج يوم الجمعة المقبلة في العاشرة مساء.

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