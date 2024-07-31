أولمبياد باريس - ألكاراز ونادال يودعان منافسات زوجي التنس

ودع الثنائي الإسباني رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز، أولمبياد باريس 2024 في منافسات زوجي التنس.

وخسر الثنائي الإسباني في دور ربع النهائي ضد الثنائي الأمريكي كرازيت ورام بمجموعتين دون مقابل.

المجموعة الأولى انتهت بفوز الثنائي الأمريكي 6-2، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.

وسيلعب الثنائي الأمريكي في دور نصف النهائي غدا الخميس ضد ثنائي التشيك.

وكان نادال قد ودع منافسات الفردي بعد الخسارة من نوفاك دجوكوفيتش في الدور الثاني.

خسارة نادال كانت هي على الأغلب ظهوره الأخير في دورة الألعاب الأولمبية بسبب تقدمه في السن والحديث عن إمكانية الاعتزال في أكثر من مناسبة.

بينما وصل ألكاراز لربع نهائي مناغسات الفردي.

وفاز ألكاراز في دور الـ 16 اليوم قبل مباراة الزوجي على رومان سافولين بمجموعتين دون مقابل.

وسيلعب ألكاراز ضد تومي باول في دور ربع النهائي غدا الخميس.