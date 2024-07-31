كلوب: أستبعد عودتي للتدريب في الوقت الحالي.. ولا زالت أريد العمل في كرة القدم

شدد يورجن كلوب المدير الفني السابق لـ ليفربول على أنه لن يعود للتدريب في الوقت القريب.

وارتبط اسم كلوب بتدريب منتخبي أمريكا وإنجلترا في الأونة الأخيرة.

وقال كلوب خلال مؤتمر المدربين الدوليين في فورتسبورج: "لا يهم من يتصل، في بيان استقالتي، قلت إنني لن أدرب أي منتخب أو ناد لمدة عام. لا بد أن بعض الناس لم ينتبهوا إلى هذا الجزء. في اليوم التالي مباشرة، اتصل بي شخص ما، وقلت له: "هل أنت مجنون؟ لقد أوضحت ذلك بالأمس".

وأضاف "سأعمل في شيء ما. أنا صغير جدا على ممارسة رياضة البادل وقضاء الوقت فقط مع أحفادي".

وأردف "هل سأعود للتدريب مرة أخرى؟ في الواقع، أستبعد ذلك في الوقت الحالي. سنرى كيف ستسير الأمور بعد بضعة أشهر. في الوقت الحالي، لا شيء، لا جديد يذكر".

وتابع "أبحث عن السلام والهدوء، أنا 100% أشعر بذلك وأستمتع به الآن".

وأتم "لا زالت أريد العمل في كرة القدم ومساعدة الناس بخبرتي وعلاقاتي، لنرى ماذا سيحدث لي، دربت بالفعل أفضل الفرق في العالم".

وتولى فقط مدربين غير إنجليزيين للمنتخب طوال تاريخه وهما سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

ودرب إريكسون إنجلترا من 2001 إلى 2006، بينما استمر المدرب الإيطالي في تدريب إنجلترا لمدة 4 أعوام من 2008 حتى 2012.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 ببرلين في ألمانيا بهدفين لهدف في النهائي.

ودرب الألماني البالغ 57 عاما الريدز بدءا من 2015 وحتى نهاية الموسم الماضي خلال 489 مباراة.

وتوج كلوب مع الريدز بـ 8 ألقاب متنوعة وفاز بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.