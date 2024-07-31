كلوب: أستبعد عودتي للتدريب في الوقت الحالي.. ولا زالت أريد العمل في كرة القدم

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شدد يورجن كلوب المدير الفني السابق لـ ليفربول على أنه لن يعود للتدريب في الوقت القريب.

وارتبط اسم كلوب بتدريب منتخبي أمريكا وإنجلترا في الأونة الأخيرة.

وقال كلوب خلال مؤتمر المدربين الدوليين في فورتسبورج: "لا يهم من يتصل، في بيان استقالتي، قلت إنني لن أدرب أي منتخب أو ناد لمدة عام. لا بد أن بعض الناس لم ينتبهوا إلى هذا الجزء. في اليوم التالي مباشرة، اتصل بي شخص ما، وقلت له: "هل أنت مجنون؟ لقد أوضحت ذلك بالأمس".

أخبار متعلقة:
تقرير: كلوب وتوخيل أبرز المرشحين لخلافة ساوثجيت إندبندنت: اتصالات أولية مع كلوب من أجل تدريب منتخب أمريكا الرمادي: لا نريد تضخيم تصرف قندوسي.. وشاهدنا ما حدث بين كلوب وصلاح أرني سلوت: أسلوب لعب ليفربول لن يختلف كثيرا.. وما فعله كلوب لم يحدث من قبل

وأضاف "سأعمل في شيء ما. أنا صغير جدا على ممارسة رياضة البادل وقضاء الوقت فقط مع أحفادي".

وأردف "هل سأعود للتدريب مرة أخرى؟ في الواقع، أستبعد ذلك في الوقت الحالي. سنرى كيف ستسير الأمور بعد بضعة أشهر. في الوقت الحالي، لا شيء، لا جديد يذكر".

وتابع "أبحث عن السلام والهدوء، أنا 100% أشعر بذلك وأستمتع به الآن".

وأتم "لا زالت أريد العمل في كرة القدم ومساعدة الناس بخبرتي وعلاقاتي، لنرى ماذا سيحدث لي، دربت بالفعل أفضل الفرق في العالم".

وتولى فقط مدربين غير إنجليزيين للمنتخب طوال تاريخه وهما سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

ودرب إريكسون إنجلترا من 2001 إلى 2006، بينما استمر المدرب الإيطالي في تدريب إنجلترا لمدة 4 أعوام من 2008 حتى 2012.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 ببرلين في ألمانيا بهدفين لهدف في النهائي.

ودرب الألماني البالغ 57 عاما الريدز بدءا من 2015 وحتى نهاية الموسم الماضي خلال 489 مباراة.

وتوج كلوب مع الريدز بـ 8 ألقاب متنوعة وفاز بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

يورجن كلوب ليفربول إنجلترا
نرشح لكم
بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي دي مارزيو: روما يتوصل لاتفاق لضم هداف الدوري الإسباني ميلان يدعم دفاعه بضم ستراهينيا بافلوفيتش رومانو: باريس سان جيرمان أتم اتفاقه مع بنفيكا على ضم جواو نيفيس بركلات الترجيح.. برشلونة يهزم مانشستر سيتي في أمريكا خطوة نحو دوري الأبطال.. مورينيو يقود فنربخشة للدور الثالث من التصفيات الردود مستمرة.. ألفاريز: لم أقل شيئا سيئا للتفكير في مستقبلي رغم الاتفاق.. رومانو: صفقة انضمام نافاس لـ مونزا تقترب من الانهيار
أخر الأخبار
بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي 11 دقيقة | سعودي في الجول
غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة 16 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس 24 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية 30 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. الدنمارك تتصدر بفوز كبير على الأرجنتين 35 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - سيدات كندا يتأهلن لربع النهائي رغم خصم 6 نقاط 41 دقيقة | باريس 2024
بثنائية كاموني.. زد يخطف فوزا قاتلا من مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
دي مارزيو: روما يتوصل لاتفاق لضم هداف الدوري الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني