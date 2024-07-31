كرة طائرة - بعد رحيلها عن الأهلي.. الزمالك يضم شروق فؤاد

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 20:27

كتب : FilGoal

شروق فؤاد - كرة طائرة الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع شروق فؤاد لاعبة الأهلي السابقة للكرة الطائرة.

ولم يكشف الزمالك عن مدة التعاقد مع اللاعبة التي تلعب في مركز الإعداد.

وكتبت صفحة الزمالك الرسمية "النهاية المثالية.. شروق فؤاد زملكاوية".

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق فسخ تعاقد شروق فؤاد مع الأهلي بالتراضي.

وكشف مصدر من الأهلي أن الفسخ جاء بناء على طلب اللاعبة للرحيل وبعد استطلاع رأي المدرب لم يمانع ذلك.

وأجرت شروق فؤاد جراحة في معصم اليد في أبريل الماضي، حيث تسببت الإصابة في انتهاء موسمها الماضي.

وكانت اللاعبة قد تعرضت لقطع في أوتار اليد خلال مباراة الفريق ضد ناصرية بجاية الجزائري في بطولة إفريقيا للأندية.

وتوجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للموسم الثاني تواليا وحصدن بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وستكون سيدات الزمالك أول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية 2024 لسيدات الطائرة والمقرر إقامتها في الصين ديسمبر المقبل.

وكان شروق فؤاد قد نشرت مساء الإثنين بيان توضيحي بعد رحيلها عن الأهلي عقب مسيرة استمرت 22 عاما.

وكتبت شروق فؤاد عبر حسابها الشخصي:

"بعد 22 عاما تمت إنهاء مسيرتى مع النادى الأهلى العريق، عانيت طوال الموسم حالة من الاضطهاد والمعاملة التي لاتليق بي كقائد لفريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي من المدير الفني إبراهيم فخر الدين بمعاملتي أسوأ معاملة بتهميش دوري ككابتن للفريق ورفضه تدخلى فى أى شئ يخص الفريق ورفضه الاستماع لي نهائيا طوال الموسم لدرجة أنه قام بعمل "بلوك" لي علي التليفون ويرفض الحديث معي بجانب أنه يحاول الدخول في خلافات معي دائماً وهو الأمر الغريب الذي أراه لأول مره في النادي الاهلى ولم أشهده علي مدار تاريخي في النادي منذ أن كنت في فرق البراعم".

"وصل به الحال أنه لم يقم بالاتصال بي عقب الجراحة التي أجريتها ورفض حتى الرد عليّ لكي أشرح له تعليمات الأطباء الخاصة بالتأهيل بجانب تعمده تهميش دوري مع الفريق بدون سبب ومن وجة نظره دور قائد الفرقة تحيته فقط!!!! وهذا ليس ما تربيت علية فى النادى الاهلى".

وتابعت "يحاول المدرب الوقيعة بيني وبين زملائي في الفريق لدرجة أنه تم استبعادى من البطولة الافريقية ودخلت المستشفي لعمل العملية الجراحية ولم أحضر البطولة ومع ذلك حاول إتهامي بأنني تشاجرت مع زملائي في غرفة الملابس بسبب (من يحمل كأس البطولة الافريقية) ولم يحدث ذالك على الإطلاق، وغيرها الكثير من الحوارات التى لا تعد طوال الموسم وعدم احترامى وتقديرى فى أى شيء".

"كل هذه الأمور كان لها تأثير سلبي ونفسي على التركيز فى الحوارات أكثر من الأمور الفنية رغم أنني احترم إبراهيم فخر الدين وأنني تدربت معة فترة كبيرة فى منتخب مصر ولم تحدث أى مشكلة بينى وبينه وكانت من الفترات الجميلة التى أتذكرها دائماً".

"أنا بنت النادي وتربيت بين جدرانه وعلي مبادئه وتمنيت أن اختم حياتي الرياضية فيه ولكن هذا قرار المدير الفنى وأنا غير مسئولة عن أية أخبار، بخلاف ما أنشره علي صفحتي الشخصية وصفحة النادى الرسمية".

"وفى النهاية أكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادى الاهلى وعلى رأسهم محمود الخطيب وكل والمدربين والعاملين والجمهور العظيم، شكرا النادى الاهلى، رب الخير لا يأتى إلا بالخير".

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