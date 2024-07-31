الكشف عن ملاعب كأس العالم 2034 في السعودية
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وقدمت المملكة العربية السعودية ملفا للفيفا لطلب استضافة كأس العالم 2034.
ولم تتقدم أي دولة أخرى بطلب لاستضافة البطولة سوى السعودية.
ويشمل الملف 15 ملعبا لاستضافة البطوزلة التي يتبقى لها 10 سنوات.
وجاءت قائمة ملاعب كأس العالم 2034 كالتالي:
استاد الملك سلمان
السعة: 92 ألف.
موعد الافتتاح: 2029.
استاد مدينة الملك فهد الرياضية.
السعة: 70 ألف.
موعد الافتتاح: 2028.
استاد الجوهرة.
السعة: 58 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد أرامكو
السعة: 47 ألف.
موعد الافتتاح: 2026.
استاد جنوب الرياض.
السعة: 47 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد المربع.
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد الأمير محمد بن سلمان.
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2029.
استاد نيوم
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم.
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2027.
استاد ساحل القدية.
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد روشن
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد جامعة الملك سعود.
السعة: 46 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
السعة: 45 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.
استاد وسط جدة.
السعة: 45 ألف.
موعد الافتتاح: 2027.
استاد جامعة الملك خالد.
السعة: 45 ألف.
موعد الافتتاح: 2032.