ميلان يدعم دفاعه بضم ستراهينيا بافلوفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم ستراهينيا بافلوفيتش قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

ووقع المدافع الصربي على عقد انتقاله حتى 2028 مع خيار التمديد لمدة موسم إضافي.

وسيرتدي بافلوفيتش القميص رقم 31 مع الروسونيري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن النادي الإيطالي اتفق مع سالزبورج لدفع مبلغ يزيد 18 مليون يورو بقليل.

الصربي البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع بارتيزان الصربي وانتقل في 2020 لموناكو الفرنسي.

وخرج في سلسلة من الإعارات لبارتيزان وسيركل بروج البلجيكي وبازل السويسري.

وانضم في 2022 لسالزبورج النمساوي مقابل 7 ملايين يورو.

ودخلت فرق أتليتكو مدريد وأستون فيلا وتشيلسي أيضا في المفاوضات لمحاولة ضم المدافع الدولي.

بافلوفيتش خاض 38 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في دفاع صربيا بشكل أساسي في يورو 2024.

وأصبح الصربي ثالث صفقات الروسونيري بعد ألفارو موراتا وأليكس خيمينيز في الصيف الحالي.