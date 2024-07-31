العاشرة بدون فوز.. الاتحاد يتعادل مع إنبي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

صورة تقرير الاتحاد السكندري وإنبي

تعادل الاتحاد السكندري مع إنبي بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية بالجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري للنطقة 40 في المركز العاشر، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة 43 في المركز التاسع.

وفشل الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي.

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الفوز الأخير للاتحاد كان على المقاولون العرب يوم 11 مايو المقبل.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص رغم محاولات إنبي الكبيرة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تعرض سيف تقا لاعب الاتحاد السكندري للطرد في الدقيقة 56 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

وكاد رفيق كابو أن يسجل من انفراد بالمرمى في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن المهدي سليمان تألق في التصدي.

وسيلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة يوم الإثنين 12 أغسطس ضد مودرن سبورت، بينما سيلعب إنبي ضد الزمالك يوم الإثنين 5 أغسطس.

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
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