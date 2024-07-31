رومانو: باريس سان جيرمان أتم اتفاقه مع بنفيكا على ضم جواو نيفيس

أتم باريس سان جيرمان اتفاقه مع بنفيكا على ضم لاعبه جواو نيفيس وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

رومانو أشار إلى أن الصفقة ستكلف باريس سان جيرمان 60 مليون يورو و10 أخرى كإضافات مع انتقال ريناتو سانشيز لصفوف الفريق البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسيسافر اللاعب إلى باريس خلال الأيام المقبلة للتوقيع على العقد.

وقال روي كوستا رئيس نادي بنفيكا في تصريحات سابقة لصحيفة أبولا: "نعم هناك عرض لنيفيز، نحن نناقش المبلغ".

واختتم "لم أقل أبدا أن جواو سيغادر مقابل 120 مليون يورو فقط".

ويملك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شرطا جزائيا يبلغ 120 مليون يورو.

وكان بنفيكا يريد بيعه فقط مقابل الشرط الجزائي حسب التقارير الإخبارية في وقت سابق، لكن هذا ما نفاه كوستا الآن.

ويرحب اللاعب بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ظل وجود أكثر من لاعب برتغالي في الفريق.

وتضم قائمة الفريق الباريسي كل من دانيلو بيريرا ونونو مينديش وفيتينا وريناتو سانشيز وجونكالو راموس من البرتغال.

لاعب الوسط الشاب ينتهي تعاقده مع النسور في صيف 2028 بعدما جدد عقده العام الماضي.

وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وسجل 3 وتوج بلقبي الدوري والسوبر.

كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.