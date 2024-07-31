مارتن برايثوايت إلى جريميو البرازيلي

أعلن نادي جريميو البرازيلي ضم الدنماركي مارتن برايثوايت في صفقة انتقال حر.

مارتن برايثوايت النادي : إسبانيول جريميو

ووقع اللاعب السابق لبرشلونة على عقد انتقاله حتى يونيو 2026.

برايثوايت سيصبح أول دنماركي يلعب بقميص جريميو.

وانضم الدنماركي البالغ 33 عاما عقب نهاية تعاقده مع إسبانيول.

وبدأ برايثوايت مسيرته مع إيسبرج ثم انتقل لتولوز الفرنسي وبوردو ثم ليجانيس الإسباني ومنه لبرشلونة.

ومع البلاوجرانا توج بلقب كأس ملك إسبانيا 2020-21، وسجل 10 أهداف في 58 مباراة.

وحصد الدنماركي جائزة هداف الدرجة الثانية الإسبانية مع إسبانيول لموسم 2023-24 بتسجيل 22 هدفا.

ومع منتخب الدنمارك شارك في كأس العالم 2018 و2022.

ويحتل جريميو المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

ويستعد جريميو لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس في منتصف أغسطس الجاري.

ويضم الدوري البرازيلي مجموعة من اللاعبين الأجانب وخاصة من أوروبا أبرزهم الفرنسي ديميتري باييه لاعب فاسكو دا جاما والإسباني دييجو كوستا مع جريميو والبرتغالي توبياس فيجيريدو.

كما يتواجد أيضا الكونغولي يانيك بولاسي والأنجولي باستوس والكوستاريكي جويل كامبل.