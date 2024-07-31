رئيس الإسماعيلي: أتفهم قلق الجماهير بعد الهزيمة من بلدية المحلة.. لن أهدأ حتى نعود كما كنا

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

أبدى نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تفهمه الكامل لقلق جماهير الدراويش على النادي عقب الهزيمة من بلدية المحلة في الدوري.

وهُزم الإسماعيلي أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف لهدفين في ملعب برج العرب في الجولة 32 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بـ32 نقطة بفارق خمس نقاط عن بلدية المحلة صاحب أول مراكز الهبوط ويتبقى مباراتين لكل منهما.

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وتحدث نصر أبو الحسن قائلا: "لست قلقا على وضع الفريق بمسابقة الدوري، خلال الموسم الجاري، لكن يحق للجماهير القلق، لأنهم ليسوا مطالبين بالدخول في حسابات لوضع الفريق شمال ويمين".

وواصل "سيعود بشكل أفضل عقب ودية السد القطري، حيث سيبتعد عن الضغوط بشكل كبير خلال تلك الرحلة".

وأكمل "سيدخل الفريق مباراة المقاولون العرب بكامل تركيزه، وأثق أننا لن ننتظر حتى هذه المباراة لحسم موقفنا في الدوري وأن الأمور ستكون منتهية من قبلها".

وشدد رئيس الإسماعيلي "أعد الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الطموحات المنتظرة على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي قابلناها".

وتابع "لن أهدأ حتى يعود الإسماعيلي، لمكانته الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأثق في قدرتنا على تحقيق هذا الأمر، رغم التحديات التي نواجهها منذ استلامنا المهمة".

واختتم نصر أبو الحسن حديثه "عندما أتحدث عن التحديات التي نواجهها، فأنا لم أختلق أعذارا لتبرير أي موقف، خاصة وأننا نعلم حجم العمل المطلوب مننا لإنقاذ النادي من كبوته التي يعاني منها قبل استلامنا زمام الأمور، لكنني أذكر الجميع بأننا نعمل وسط ظروف صعبة للغاية، ورغم كل ذلك فنحن قادرين على استعادة مكانة النادي الطبيعية، ونضع كامل ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبون واللجنة الفنية لإسعاد الجماهير وتحقيق أمنياتهم".

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