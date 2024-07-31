انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إنبي

العاشرة بدون فوز.. الاتحاد يتعادل مع إنبي

رئيس الإسماعيلي: أتفهم قلق الجماهير بعد الهزيمة من بلدية المحلة.. لن أهدأ حتى نعود كما كنا

عقوبات رابطة الأندية – غرامة على الأهلي و5 ضد سيراميكا كليوباترا

خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع خالد الغندور

للمرة الثانية.. تأجيل الحكم في قضية باتشيكو والزمالك لنهاية أكتوبر

خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. المصري يتمم اتفاقه مع محمد مخلوف

المصري يعلن رحيل معتز زدام

بعد تعثر بيراميدز.. متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟