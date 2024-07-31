انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إنبي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق56. بطاقة حمرااء لسيف تقا لاعب الاتحاد السكندري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ضغط من إنبي بدون فرص خطيرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
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