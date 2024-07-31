عقوبات رابطة الأندية – غرامة على الأهلي و5 ضد سيراميكا كليوباترا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 في بطولة دوري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي :

غرامة 20 ألف جنيه على الأهلي لتأخر نزول الفريق في الشوط الثاني

غرامة 20 ألف جنيه على سيراميكا لتأخر نزول الفريق في الشوط الثاني

غرامة 20 ألف جنيه على أيمن الرمادي لما بدر منه في المؤتمر الصحفي

إيقاف خالد عبد النبي إداري سيراميكا مباراة وغرامة 10 آلاف جنيه

غرامة 20 ألف جنيه على سيراميكا للاعتراض الجماعي على الحكم

غرامة مالية 100 ألف جنيه على معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا للتحريض على إنسحاب الفريق