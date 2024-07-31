عقوبات رابطة الأندية – غرامة على الأهلي و5 ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - وسام أبو علي - أحمد رمضان

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 في بطولة دوري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي :

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الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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