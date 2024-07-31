خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع خالد الغندور
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 16:47
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي البنك الأهلي الاتفاق مع خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري للانتقال له بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
خالد الغندور
النادي : الاتحاد السكندري
وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي اتفق مع خالد الغندور على الانضمام للنادي والتوقيع لمدة 3 مواسم.
وسيكون الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد نهاية الموسم المصري الجاري.
خالد الغندور البالغ من العمر 33 عاما هو قائد فريق الاتحاد السكندري الحالي.
وبدأ خالد الغندور مسيرته مع الاتحاد السكندري في عام 2016 قادما من اتحاد الشرطة.
ومع الاتحاد السكندري لعب خالد الغندور 227 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة.
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