للمرة الثانية.. تأجيل الحكم في قضية باتشيكو والزمالك لنهاية أكتوبر

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 16:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - بيراميدز - باتشيكو

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل الموعد المحدد للحكم في الاستئناف المقدم من البرتغالي جايمي باتشيكو ضد القلعة البيضاء.

وكشف أحمد سالم إلى تأجيل الحكم حتى يوم 31 أكتوبر المقبل، وأن الحكم قد يصدر في أي وقت قبل يوم 31 أكتوبر وذلك بعدما تلقى النادي إخطارا رسميا من المحكمة الرياضية يفيد بمد أجل الحكم في قضية جايمي باتشيكو مدربه الأسبق.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الحكم في قضية الزمالك وباتشيكو، بعدما تم تأجيله حتى اليوم 31 يوليو الجاري.

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وكان باتشيكو تقدم بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بمبلغ 450 ألف يورو لصالح باتشيكو وهو ما اعترض عليه المدرب البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر.

وكان الزمالك أعلن تلقيه خطابا يفيد بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب والتي بلغت 2 مليون و400 ألف يورو.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز 16 مرة وخسر 4 مباريات وتعادل 6.

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