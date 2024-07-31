تقارير: نجم المغرب قد يعوض رحيل داني أولمو في لايبزيج
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 16:06
كتب : FilGoal
من المرجح أن ينتقل المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي إلى لايبزيج الألماني هذا الصيف لتعويض الرحيل المحتمل لداني أولمو.
بلال الخنوس
النادي : جينك
أولمو لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 ليهتم بضمه العديد من الأندية هذا الصيف.
وأوضحت تقارير بلجيكية أن لايبزيج يفاوض بلال الخنوس من أجل ضمه، لكن الصفقة متوقفة على رحيل داني أولمو
وذكرت التقارير أن لايبزيج مستعد لتلبية طلبات جينك المالية لضم النجم المغربي.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل نحو 30 مليون يورو.
ويتواجد الخنوس حاليا مع منتخب المغرب الأولمبي بأولمبياد باريس.
وقاد البالغ من العمر 20 عاما فريقه للتأهل إلى ربع النهائي.
وسيلعب منتخب المغرب ضد الولايات المتحدة في ربع النهائي يوم الجمعة.
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